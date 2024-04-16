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Стоимость какао на бирже вдвое превысила рекорд 1977 года

Какао-бобы на бирже подорожали до рекордных $11 тысяч за тонну

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Shutterstock

Мировые цены на какао-бобы преодолели отметку в $11 тыс. за тонну, достигнув нового исторического максимума. Текущая стоимость какао в два раза превышает рекорд 1977 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Майский фьючерс на какао-бобы на торгах во вторник в моменте поднимался до $11 068 за тонну. С начала года котировки взлетели уже более чем в 2,5 раза.

Прошлый рекорд какао-бобы установили 26 марта. Тогда стоимость сырья впервые за всю историю превысила отметку $10 тыс. за тонну. При этом всего два месяца назад биржевая цена какао была ниже $5 тыс. за тонну.

Ранее сообщалось, что резкий рост цен на какао-бобы парализовал переработку в главных странах-экспортерах.

До этого аналитики предупредили о подорожании какао в России. В ближайшие полгода этот продукт в магазинах может подорожать на 15-20%. По мнению аналитиков, потребитель спокойно отреагирует на такое изменение цен.

Ранее россиянам посоветовали заменить какао кэробом.

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