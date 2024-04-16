Эксперты назвали самый выгодный для инвестирования вид недвижимости

Загородная недвижимость сегодня является одной из самых выгодных форм инвестирования. На эти объекты наблюдается стабильный рост цен, особенно на фоне подорожания стройматериалов и нехватки рабочей силы, объяснила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», средняя стоимость загородной недвижимости в России за последний год взлетела на 30%. В среднем загородный дом стоит 4,1 млн рублей – это почти на треть больше, чем годом ранее. По словам Радченко, это связано не только с дефицитом кадров и подорожанием стройматериалов, но и с инфляцией.

При этом россияне стремятся вкладывать свои средства куда-то, а покупка квартир сегодня невыгодна – доходность не превышает 3-5%, отметила эксперт. По этой причине россияне все чаще выбирают покупку загородного дома.

«Многие банки начали кредитовать на покупку домов, земли, работает сельская ипотека под 3%, – напомнила Радченко. – Также люди мечтают непростые времена переживать подальше от шумных мегаполиса, иметь загородный дом с садом».

Загородный дом при удачном расположении можно выгодно перепродать, особенно если в нем есть удобства – к примеру, проведен газ. Самыми перспективными для покупки в плане дельнейшего роста инвестиции эксперт назвала дома в СНТ, в которых поддерживаются в хорошем состоянии дороги, проводится благоустройство территории.

Напомним, специалисты прогнозируют рост спроса на загородные дома – ожидается, что к лету этого года он вырастет на 15%. В марте сообщалось об ажиотажном спросе на загородные дома и участки.

Риелтор ранее объяснил, в какие квартиры выгоднее всего инвестировать.