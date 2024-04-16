Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты назвали самый выгодный для инвестирования вид недвижимости

Эксперт недвижимости Радченко: загородный дом – это выгодная инвестиция

close
100%
Shutterstock

Загородная недвижимость сегодня является одной из самых выгодных форм инвестирования. На эти объекты наблюдается стабильный рост цен, особенно на фоне подорожания стройматериалов и нехватки рабочей силы, объяснила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», средняя стоимость загородной недвижимости в России за последний год взлетела на 30%. В среднем загородный дом стоит 4,1 млн рублей – это почти на треть больше, чем годом ранее. По словам Радченко, это связано не только с дефицитом кадров и подорожанием стройматериалов, но и с инфляцией.

При этом россияне стремятся вкладывать свои средства куда-то, а покупка квартир сегодня невыгодна – доходность не превышает 3-5%, отметила эксперт. По этой причине россияне все чаще выбирают покупку загородного дома.

«Многие банки начали кредитовать на покупку домов, земли, работает сельская ипотека под 3%, – напомнила Радченко. – Также люди мечтают непростые времена переживать подальше от шумных мегаполиса, иметь загородный дом с садом».

Загородный дом при удачном расположении можно выгодно перепродать, особенно если в нем есть удобства – к примеру, проведен газ. Самыми перспективными для покупки в плане дельнейшего роста инвестиции эксперт назвала дома в СНТ, в которых поддерживаются в хорошем состоянии дороги, проводится благоустройство территории.

Напомним, специалисты прогнозируют рост спроса на загородные дома – ожидается, что к лету этого года он вырастет на 15%. В марте сообщалось об ажиотажном спросе на загородные дома и участки.

Риелтор ранее объяснил, в какие квартиры выгоднее всего инвестировать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами