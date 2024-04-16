Россиянам объяснили, почему не стоит досрочно гасить кредит

Во время высокой инфляции закрывать кредиты досрочно невыгодно. Таким мнением с «Российской газетой» поделился эксперт по личным финансам Максим Темченко.

«Чем выше инфляция, тем дороже деньги, а это значит, что их лучше использовать для того, чтобы выгодно приобрести какой-либо актив», — отметил эксперт.

Досрочно гасить займ Темченко рекомендует только в том случае, если на руках есть необходимая для этого сумма, которая не нужна для других целей, а также уже создана финансовая подушка безопасности.

До этого «Газета.Ru» выяснила, когда в России могут начать снижаться ставки по кредитам. Для этого ЦБ должен взять курс на смягчение денежно-кредитной политики, пояснила экономист Мария Ермилова. В конечном счете ставки по потребкредитам в стране вернутся к прежним 9-11% годовых, уверена она.

Ранее в России составили портрет банковского заемщика.