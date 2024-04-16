В Минфине поддержали завершение IT-ипотеки

Минфин поддерживает завершение всех льготных ипотечных программ в ранее обозначенные сроки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на директора департамента финполитики министерства Алексея Яковлева.

Программа IT-ипотеки завершится в конце 2024 года, а на новостройки под 8% — уже в июне. Исключение составит семейная ипотека. Программу решили продлить до 2030 года. Также до 2030-го действуют Дальневосточная и Арктическая ипотеки.

В настоящий момент более 90% кредитов на новую недвижимость выдаются по льготным условиям. Необходимо снизить это число до 25%, заявил Яковлев.

«Ипотека — это инструмент, который фиксирует условия здесь и сейчас, но имеет длительные обязательства, поэтому в работе с ним нужно быть осторожным», — отметил представитель Минфина.

До этого сообщалось, что рынок вторичного жилья в России перешел к стагнации.

Ранее россиянам рассказали, когда ипотечные ставки пойдут вниз.