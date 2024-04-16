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Названы три округа Москвы, где продается больше всего квартир

Более половины квартир в новостройках Москвы продается в трех округах

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Vladimir Baranov/Global Look Press

На первичном рынке жилья массового сегмента в старых границах Москвы сейчас продается 20,29 тыс. квартир и апартаментов или 894,8 тыс. кв. м. Более половины из них расположены в трех округах — Юго-Восточном, Северо-Восточном и Западном. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Лидирует по объему предложения Юго-Восточный округ – 22,7% (4600 лотов). Следом идут Северо-Восточный (14,9%, 3000 лотов) и Западный (14,2%, 2900 лотов). Таким образом, на тройку округов приходится 51,8% первичных квартир и апартаментов стандарт- и комфорт-класса. Самое доступное первичное жилье в ЮВАО стоит 5,4 млн рублей (за 23,4 кв. м), в СВАО – 4,5 млн рублей (за 18,9 кв. м), в ЗАО – 4,5 млн рублей (за 20,2 кв. м).

За минувший год объем предложения жилья массового сегмента в Москве сократился на 9,6%. 22,3% новостроек стандарт- и комфорт-класса находится на начальном этапе строительства, 51,2% – на стадии монтажа этажей, 13% – в процессе отделки фасадов и помещений, 13,5% введены в эксплуатацию.

За прошедший год стартовало 15 массовых комплексов, вследствие чего предложение на котловане выросло на 52,8%. Новостройки стандарт- и комфорт-класса на начальном этапе строительства стоят всего на 2,4% дешевле готовых вариантов.

«Поэтому большинство квартир и апартаментов на котловане подходят исключительно для сбережения средств, а для приумножения вложенных капиталов подходит только жилье в динамично развивающихся локациях», — заключил Сырцов.

До этого были названы города России, где больше всего подорожало жилье.

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