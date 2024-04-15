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Великобритания опередила США в борьбе с инфляцией

Bloomberg: Банк Англии может приступить к снижению ставки раньше ФРС

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Великобритания опередила США в борьбе с инфляцией и может приступить к смягчению ставок быстрее Штатов, пишет Bloomberg.

На этой неделе Британия опубликует официальные данные по инфляции за март. Ожидается, что индекс потребительских цен снизится до 3,1% против 3,4% месяцем ранее. Между тем, согласно отчету США, инфляция в стране в марте ускорилась до максимальных за полгода 3,5%.

На этом фоне инвесторы пересмотрели свои прогнозы относительно того, какая страна возглавит глобальный цикл смягчения ставок. Участники рынка ожидают первого снижения ставки Банка Англии в августе, ФРС — не ранее сентября.

На прошлой неделе решение по ставке принял ЕЦБ. Европейский регулятор пятый раз подряд оставил ставку на уровне 4,5%.

До этого аналитик предрек снижение ключевой ставки в России до 15% в сентябре.

Ранее ЦБ оценил темпы роста цен в России.

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