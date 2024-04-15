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Брокер Сбера получил премию «Элита фондового рынка»

Брокер Сбера признали лучшим по версии НАУФОР

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Depositphotos

Брокер Сбера признали лучшим в номинации «Брокерская компания для институциональных инвесторов» по версии премии «Элита фондового рынка», сообщает пресс-служба банка.

«В прошлом году мы совершили качественный скачок в развитии наших сервисов для всех клиентов. Это позволило нам занять первое место на рынке по объему активов (1,6 трлн рублей)», — отметила директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.

По ее словам, крупные институциональные клиенты всегда внимательно относятся ко всем деталям брокерского сервиса.

«Признание лучшим брокерским сервисом для институциональных инвесторов говорит о том, что мы достигли в этом больших успехов», — добавила Кубезова.

Конкурс «Элита фондового рынка» проводится Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) с 2000 года. В жюри конкурса входят представители компаний финансового рынка, инфраструктуры и эксперты.

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