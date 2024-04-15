Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне резко сократили денежные переводы в соседнюю страну

Объем денежных переводов из России в Грузию за первый квартал упал на 73%

close
100%
Depositphotos

Объем денежных переводов из России в Грузию за первый квартал сократился на 73% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года, до $182,8 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Нацбанка республики.

Тем не менее РФ продолжает оставаться лидером по числу переводов в Грузию. Следом идет Италия. В январе — марте из этой европейской страны в Грузию поступило $134,9 млн (+10,7% год к году). Тройку замыкает США с объемом переводов в $124 млн (+30%).

Всего с начала года в Грузию из других стран поступило денежных переводов на общую сумму $814 млн. Значение на 35% уступает прошлогоднему показателю.

До этого Казахстан упростил процесс открытия банковских счетов для россиян. С 13 апреля по 31 декабря 2024 года граждане РФ смогут получить ИИН в посольстве и консульствах Казахстана в России. Срок оказания услуги — один рабочий день.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы стали чаще оформлять карты «Мир».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами