Риелтор объяснил, в какие квартиры следует инвестировать

Инвестировать следует только в ликвидные квартиры, сочетающие в себе ряд параметров. Об этом в интервью РИАМО сообщил генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин. В первую очередь, он посоветовал обратить внимание на месторасположение объекта недвижимости.

«Ликвидность жилья определяется рядом параметров. На первом месте стоит локация. То есть объект должен располагаться в районе с хорошей транспортной доступностью, всей необходимой для комфортной жизни социальной, спортивной, торговой инфраструктурой. В Москве важна близость метро», — отметил эксперт.

Также, по его словам, важным параметром является вид из окна. Ценится жилье с видом на зеленые зоны и водоемы. С точки зрения площади, по его словам, инвестиционно-привлекательными являются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а также «евродвушки» с большой кухней-гостиной.

Кроме того, важен год постройки дома. Более привлекательными вариантами для инвестиций являются квартиры в новостройках, заключил эксперт.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев до этого предупреждал, что частая перепродажа квартиры является признаком, что такое жилье покупать опасно. Также, по его словам, должно насторожить, если недвижимость продается по заниженным ценам и хозяева не хотят выходить на сделку по реальной рыночной стоимости.

Ранее риелтор объяснил, когда выгодна покупка квартиры без ремонта.