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Две европейские страны могут сократить меры поддержки украинских беженцев

Польша и Германия задумались над сокращением мер поддержки беженцев с Украины

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Global Look Press

Германия и Польша думают сократить меры поддержки украинских беженцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство приводит в пример законопроект, которые был разработан в Польше. Согласно ему, планируется отменить единовременные выплаты, а также запретить гражданам селить у себя временных мигрантов. Кроме того, будут действовать новые условия при оформлении PESEL (одиннадцатизначный цифровой символ, позволяющий легко идентифицировать человека) из-за пересмотра платы. Нововведения должны вступить в силу с 1 июля 2024 года.

Также отмечается, что местные жители изменили свое отношение к украинцам. Лишь 61% граждан считает, что нужно продолжать принимать беженцев в стране.

Что касается Германии, то страна на сегодняшний день приняла больше 1,1 млн украинских беженцев, из них на работу устроились только 20%. Очевидцы отмечают, что украинцы выбрасывают продукты, выданные им в качестве гуманитарной помощи. Предполагается, что немецкое правительство намерено принимать решения в отношении беженцев из Украины, однако пока этого не было сделано.

До этого в Telegram-канале Mash появилась информация, что в Германии украинских беженцев вербуют для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в обмен на гражданство Германии.

Ранее украинский военнопленный рассказал о вербовке заключенных в ВСУ.

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