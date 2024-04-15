Россияне стали чаще пить игристое

Розничные продажи игристых вин в России по результатам первого квартала выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 5,4 млн декалитров (дал). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Продажи виноградных вин в январе-марте увеличились до 13,25 млн дал (+4,2%), а ликерных вин — до 292,4 тыс. дал (+13,9%).

Также вырос спрос на крепкую алкогольную продукцию. Так, розничные продажи коньяка с начала года подскочили на 9,6%, до 3,55 млн дал, водки — на 1,6%, до 18,37 млн дал.

Накануне одна из крупнейших винодельческих компаний России «Абрау-Дюрсо» предупредила партнеров о повышении цен на свою продукцию с мая. Сильнее всего подорожают игристые вина защищенного географического указания «Имериал» — до 35%.

До этого член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основатель винодельни «Усадьба Саркел» Игорь Губин исключил разорение торгующих алкоголем магазинов после повышения цен на вино в стране.

Ранее Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя.