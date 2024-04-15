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Иностранные туристы стали чаще оформлять российские карты «Мир»

«Ъ»: в России вырос спрос на карты «Мир» среди иностранцев

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российские банки в первом квартале зафиксировали рост спроса на карты «Мир» среди иностранцев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Чаще всего «Мир» в январе — марте оформляли туристы из Китая. Пик подач заявок на карту пришелся на февраль, когда в КНР праздновали Новый год.

Скачок спроса на карты российской платежной системы среди путешественников из других стран связан с упрощением процедуры их выдачи иностранцам, поясняют эксперты. Соответствующий закон был принят осенью 2023 года. В список привилегированных стран вошли 25 государств. В их числе — Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Индия, Турция и Таиланд.

Иностранцы в 2024 году стали чаще выбирать Россию в качестве направления для путешествий. За первые три месяца года число въездов в РФ туристов из других стран выросло на 42,96%, до 2,03 млн.

До этого стало известно, чем Россия привлекает иностранцев. Одна из главных причин — слабый рубль.

Ранее туроператоры составили портрет иностранного путешественника в России.

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