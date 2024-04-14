Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рынок вторичного жилья в России перешел к стагнации

«Ъ»: средние цены на вторичное жилье в России выросли в апреле лишь на 0,4%

close
100%
правительство Ростовской области

Средняя стоимость вторичного жилья на крупнейших региональных рынках России увеличилась в начале апреля лишь на 0,4%, до 143,4 тыс. рублей за кв. м. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Аналитики отмечают, что ситуация на региональных рынках остается нетипично стабильной — изменение средних цен более чем на 1% за месяц зафиксировано только в отдельных городах.

По данным «Циан.Аналитики», в Москве средняя стоимость вторичного жилья за месяц сократилась на 0,2%, до 336,2 тыс. рублей за кв. м, хотя за год показатель вырос на 6,9%. Около 40% объектов в столице реализуется со снижением цены на 2%, отмечает директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

При этом спрос на вторичном рынке отстает от прошлогодних значений в среднем на 25%, основным сдерживающим фактором остается дорогая ипотека. В условиях ограниченного спроса и постепенного увеличения объема предложения, по мнению экспертов, динамика цен на вторичное жилье в ближайшее время будет сдержанной.

Согласно прогнозам, средняя стоимость жилья в Москве может снижаться в апреле-мае в среднем на 1% в месяц. В целом по стране Ильдар Хусаинов из «Этажей» ожидает, что цены на вторичном рынке «на ближайшее время заморозятся», а рост возможен лишь в случае подогревания спроса за счет сокращения льготных ипотечных программ в сегменте новостроек.

До этого стало известно, насколько подорожало жилье в Москве.

Ранее банки начали ужесточать требования к заемщикам ипотеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами