Китай задумался над облегчением платежей для иностранцев

Народный банк Китая провел отдельные совещания с властями восточных провинций Цзянсу и Чжэцзян по вопросам оптимизации платежных услуг, предоставляемых местными финансовыми учреждениями иностранцам и другим социальным группам. Об этом пишет ТАСС.

Согласно информации регулятора, финансовым организациям указанных регионов предписано «усилить координацию и осуществлять более тесное сотрудничество с компетентными ведомствами, курирующими вопросы торговли, культуры и туризма, а также транспорта». Необходимо «сосредоточиться на ключевых задачах, использовать точные меры и прилагать целенаправленные усилия» в работе, касающейся приема банковских карт, использования наличных, оптимизации мобильных платежей и обслуживания счетов.

Центральный банк КНР отмечает, что Цзянсу и Чжэцзян поддерживают активные торгово-экономические контакты с другими странами, в связи с чем правительство уделяет пристальное внимание вопросам, касающимся приема иностранных карт и снятия с них денежных средств, а также обмена валюты. Эти усилия нацелены на оптимизацию деловой среды и обеспечение высокой степени открытости Китая к внешнему миру.

До этого стало известно, что банки Китая начали блокировать платежи из России за электронику.

Ранее США начали охоту на зарубежные счета российских банков.