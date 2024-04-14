В России может подорожать вино

Одна из крупнейших винодельческих компаний России «Абрау-Дюрсо» уведомила своих партнеров о повышении цен на вино с 13 мая 2024 года. Об этом пишет РБК.

Рост цен составит от 7% до 35% в зависимости от конкретного наименования.

Согласно письму компании, сильнее всего подорожают игристые вина защищенного географического указания «Имериал» — на 35% и 33%, а также «Русское шампанское «Кошерное» — на 18%. Наименьший рост цен ожидает «Русское шампанское» — на 7%, «Русское шампанское «Резерв», игристое вино «Виктор Дравиньи», а также игристые вина винодельни «Ведерниковъ» и 38-градусная настойка «7 овощей» — на 8% каждое.

В компании объяснили предстоящее повышение цен изменением ставок акциза, удорожанием стоимости основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов.

Не «Абрау-Дюрсо» единственная: о планах поднять цены на свою продукцию сообщили еще девять российских виноделов. В их числе — «Кубань-Вино», «Цимлянские вина», «Союз-вино», винный дом «Фотисаль», «Золотая балка» и другие. Повышение ожидается в диапазоне от 1% до 35%, уточняет издание.

Рост цен на вино связан с трехкратным увеличением акцизов, которое вступает в силу с 1 мая 2024 года. Эксперты отмечают, что новые меры регулирования отрасли могут привести к потере достигнутых за последние годы результатов по популяризации культуры потребления вина в России.

До этого стало известно, что крупнейшие винодельческие страны Европы сократили поставки вина в Россию.

Ранее Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя.