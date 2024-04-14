Банки ужесточают требования к заемщикам ипотеки

Российские банки стали чаще отвергать заявки на ипотечные кредиты для приобретения готового жилья — почти половина таких заявок получают отказ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи»

По данным экспертов основной причиной становится высокий уровень долговой нагрузки заемщиков.

«Требования к заемщикам становятся все жестче, и это снижает доступность ипотеки для покупки любых типов недвижимости, в краткосрочной перспективе вряд ли стоит ожидать послаблений», — заявила заместитель руководителя ипотечного департамента компании Татьяна Решетникова.

По ее словам, одобряемость ипотечных заявок на вторичном рынке снизилась с 60,4% в декабре 2023 года до 52,8% в апреле 2024-го. Похожая ситуация и на первичном рынке — там доля одобренных заявок за этот период уменьшилась с 65,7% до 61,9%.

«Риски получить отказ выше у обладателей кредитных карт, даже если потенциальный заемщик никогда ими не пользовался. Банки учитывают абсолютно все потенциальные затраты будущего заемщика — это касается рассрочек, различного рода обязательных платежей и даже одобренных, но не полученных кредитов», — пояснила эксперт.

Кроме того, в кредите могут отказать, даже если заемщик одновременно получил одобрение в нескольких банках, и наоборот: большое количество отказов за короткий интервал времени — тоже повод для отказа.

«Россиянам необходимо приучить себя контролировать и периодически проверять свою кредитную историю, чтобы там обязательно отображалась корректная информация о закрытии ранее оформленных займов», — советует Решетникова.

Она также рекомендует перед подачей заявки на ипотеку закрыть кредиты, по которым были допущены просрочки платежей или реструктуризация, проверить наличие судебных задолженностей и рассчитать долю уже имеющихся обязательных платежей с учетом оформляемой ипотеки.

«Часть банков еще допускают, чтобы долговая нагрузка потенциальных заемщиков была на уровне 70–80% от их реального дохода, однако при столь высоких показателях риски получить отказ значительно возрастают», — подытожила Решетникова.

До этого россиян призвали оценивать качество недвижимости, а не условия ипотеки.

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