Эксперт рассказал, что ждет рубль на следующей неделе

Курс рубля в понедельник сохранит стабильность, несмотря на обострение конфликта между Израилем и Ираном. Об этом заявил финансовый аналитик Сергей Дроздов в интервью РИА Новости.

«Пока внутренняя повестка вполне спокойна для котировок пары рубль-доллар, а цены на нефть могут вырасти за это время, с другой стороны – непонятно на сколько. Россияне в воскресенье могут спать спокойно», — отметил эксперт.

По словам Дроздова, рубль останется стабильным так же, как и когда разгорался конфликт между Израилем и Палестиной осенью прошлого года.

«В целом курс рубля в понедельник будет в районе максимума – 93,6 рубля», — подытожил аналитик.

До этого финансист Бабин сделал прогноз по курсу доллара до конца 2024 года, предполагая, что курс может колебаться в пределах 95-100 рублей. Он указал на нисходящую динамику рубля, отметив, что поддержку ему может оказать рост цен на нефть.

Ранее сообщалось , что евро может упасть до паритета с долларом.