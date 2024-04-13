Центральный детский магазин в центре Москвы продали

Здание Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке сменило владельца. Его выкупила группа «Киевская площадь», крупнейший владелец объектов коммерческой недвижимости в России, сообщает «Интерфакс».

В компании подтвердили факт сделки, однако не раскрыли ее сумму и условия. По оценкам экспертов, покупка ЦДМ обошлась «Киевской площади» в сумму от 12 до 25 млрд рублей.

Ранее собственником ЦДМ была «Галс девелопмент». Объект отличался от остальных активов компании, поскольку был единственным торговым центром среди жилых и офисных проектов.

«Видимо, компания решила избавиться от непрофильной игрушки и сосредоточиться на основном направлении», — рассуждает о причинах продажи ЦДМ вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

До этого аналитики спрогнозировали приход на российский рынок до 20 новых зарубежных брендов в 2024 году.

Ранее стало известно, из каких стран россияне чаще всего заказывают вещи ушедших брендов.