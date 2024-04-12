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Правительство Гагаузии пообещало помочь аграриям с заходом в крупные торговые сети РФ

Гуцул: власти Гагаузии помогут аграриям зайти в крупные торговые сети России

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Власти Гагаузской автономии помогут местным аграриям зайти в крупные торговые сети России. Об этом заявила глава автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.

«Мы будем помогать нашим аграриям выстраивать новые логистические цепочки и выходить в крупные торговые сети на территории Российской Федерации», – написала политик.

Гуцул отметила, что аграрные предприятия региона способны вырастить более 17 тысяч тонн фруктов: персики, сливу, черешню, вишню, яблоки и абрикосы. При этом несмотря на высокое качество продукции, в последние годы гагаузские аграрии сталкивались с огромными трудностями в реализации продуктов, отметила глава автономии.

По ее словам, возврат на российский рынок поможет сельскохозяйственным производителям региона вернуть уверенность в завтрашнем дне и создаст мощные стимулы для инвесторов.

Накануне глава Гагаузии Евгения Гуцул получила уведомление о снятии ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции на территорию РФ.

Ранее в Гагаузии пообещали сделать все возможное для поддержания связей РФ и Молдавии.

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