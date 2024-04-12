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Экс-директора «Гостеха» Демченко задержали

Экс-директор проекта «Гостех» Демченко задержан по делу о крупном мошенничестве

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Global Look Press

В столичном регионе силовики задержали бывшего директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» Ярослава Демченко, его подозревает в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Там отметили, что Демченко проходит по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Следствие будет просить об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, добавил источник.

На единой цифровой платформе «Гостех» компании «Цифрум» с 2020 года создаются государственные информационные системы (ГИС). Специалисты в области информационных технологий позиционируют «Гостех» как облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами и госмаркетом.

Накануне блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин был задержан в Ростове-на-Дону в рамках заведенного на него налогового дела. 11 апреля у Портнягина прошли обыски. В частности, сотрудники правоохранительных органов пришли в здания бизнес-клуба Club 500 и банного клуба Siberia. Блогер является их сооснователем.

Тогда же сообщалось, что блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинения по новым эпизодам мошенничества. Всего бизнес-тренера обвиняют в 73 эпизодах мошенничества.

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