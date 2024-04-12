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Крупнейшие винодельческие страны Европы сократили поставки вина в Россию

Роскачество: Испания, Франция и Италия сократили поставки вина в Россию

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Shutterstock

Импорт тихих вин в Россию из трех крупнейших винодельческих стран Европы по итогам 2023 года сократился, несмотря на активный рост в первом полугодии. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Роскачество.

Сильнее всего просели поставки из Испании — на 11%. Импорт французских и итальянских вин упал на 4% и 1% соответственно.

Между тем страны БРИКС значительно нарастили поставки тихих вин в РФ. Лидером по результатам прошлого года стала ЮАР. Страна поставила на российский рынок 10,5 млн литров тихих вин (+25% год к году). Также в прошлом году впервые с 2018-го в Россию приехала партия алкоголя из Индии. Импорт тихих вин из Китая с 2021 года вырос в пять раз.

Согласно прогнозам, доля недружественных стран в российском винном импорте продолжит снижаться в 2024 году под влиянием индексации акцизов. Больше половины продаж в общем объеме придется на отечественный алкоголь.

Накануне сообщалось, что в РФ рассмотрят повышение пошлин на вино стран НАТО до 200%.

Ранее Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя.

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