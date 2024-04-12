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Доходы России от продажи нефти резко упали

МЭА: доходы России от экспорта нефти в марте упали на 20%

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Tatiana Meel/Reuters

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов за март упали на 20%, до $9,3 млрд, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом объем нефтеэкспорта РФ по итогам прошлого месяца вырос на 2,8% или 210 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с февралем, достигнув 7,84 млн б/с.

Российские энергоносители за месяц подорожали в среднем на $1,8 за баррель, несмотря на ужесточение санкций США. Росту стоимости топлива способствовали благоприятная ситуация на международном рынке и устойчивый спрос.

По последним данным, российская экспортная нефть Urals торгуется примерно по $75 за баррель при отгрузке из портов на Балтийском и Черном морях при установленном ЕС и G7 потолке цен в $60 за баррель.

Ранее аналитик объяснил, почему Urals продается значительно выше потолка.

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