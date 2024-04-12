Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦБ Казахстана сохранил базовую ставку без изменений

Нацбанк Казахстана оставил базовую ставку на уровне 14,75% годовых

close
100%
Shutterstock

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых, сообщается на сайте регулятора.

«Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики все еще ограничено», — отметили в ЦБ республики.

Годовая инфляция в Казахстане в марте замедлилась до 9,1%, что несколько выше прогноза регулятора. Месячная инфляция снизилась до 0,7% после февральского всплеска до 1,1%. Инфляционные ожидания населения несколько снизились.

Рост экономики страны за январь — февраль оценивается в 4,2% в годовом выражении. Кроме того, ежемесячные индикаторы Нацбанка свидетельствуют о сохранении тенденции экономического роста в марте.

Накануне решение по ставке принял ЕЦБ. Регулятор пятый раз подряд оставил ее на уровне 4,5%.

Ранее аналитик допустил, что Банк России может повысить ключевую ставку до 17% в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами