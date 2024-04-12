ЦБ Казахстана сохранил базовую ставку без изменений

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых, сообщается на сайте регулятора.

«Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики все еще ограничено», — отметили в ЦБ республики.

Годовая инфляция в Казахстане в марте замедлилась до 9,1%, что несколько выше прогноза регулятора. Месячная инфляция снизилась до 0,7% после февральского всплеска до 1,1%. Инфляционные ожидания населения несколько снизились.

Рост экономики страны за январь — февраль оценивается в 4,2% в годовом выражении. Кроме того, ежемесячные индикаторы Нацбанка свидетельствуют о сохранении тенденции экономического роста в марте.

Накануне решение по ставке принял ЕЦБ. Регулятор пятый раз подряд оставил ее на уровне 4,5%.

Ранее аналитик допустил, что Банк России может повысить ключевую ставку до 17% в 2024 году.