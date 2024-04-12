Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Перегрузка порта Джабаль-Али осложняет доставку грузов из ОАЭ в Россию

Из-за ситуации в Красном море осложнена доставка грузов в Россию из ОАЭ

close
100%
Jacek Sopotnicki/imagebroker.com/Globa Look Press

Из-за напряженной ситуации в Красном море, вызванной необходимостью поиска альтернативных маршрутов для мировой торговли, порт Джабаль-Али в ОАЭ столкнулся с перегрузкой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Этот порт является одним из крупнейших в регионе и осуществляет перевозку российских контейнерных грузов.

Участники рынка отмечают увеличение стоимости услуг порта, удлинение времени транзита и повышение цен на доставку грузов из ОАЭ в Россию. В поисках новых маршрутов они сталкиваются с тем, что другие порты в регионе менее емкие и более дорогие.

Тем не менее для российских судов остается открытым проход через Красное море, что смягчает проблему перегрузки порта Джабаль-Али.

Глубоководный порт Джабаль-Али находится в Дубае, это десятый по величине морской порт мира. Он находится под управлением DP World. Порт обрабатывает генеральные грузы, а также 19,3 млн TEU контейнерных грузов в год.

В марте сообщалось, что атаки хуситов в Красном море увеличили спрос на транзит грузов в Европу через Россию. Запросы на перевозку товаров по железнодорожному коридору РЖД выросли примерно на 40%. Об этом изданию рассказали в германской транспортно-логистической фирме DHL.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами