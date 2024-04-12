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В России резко выросло число валютных нарушений

ФНС: число валютных нарушений в России в 2023 году выросло на 360%

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Число валютных нарушений в России в 2023 году выросло на 360% по сравнению с 2022 годом, в котором действовал мораторий на проверки в сфере валютного контроля. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

«Чаще всего совершались валютные нарушения, связанные с невыполнением правил предоставления уведомлений и соответствующей отчетности, а именно — неизвещение резидентом об открытии счета в банке иностранного государства (ч. 2 ст. 15.25 КоАП) и несоблюдение порядка предоставления отчетности о движении средств по счетам в банках иностранных государств (ч. 6 ст. 15.25 КоАП)»,— сообщил управляющий партнер юридической компании ФБК Legal Алексей Нестеренко.

Он и коллеги юриста отмечают, что такой значительный рост правонарушений с низкой базы связан с тем, что в 2022 году президент России подписал указ, который временно освободил российские юрлица, которые участвовали во внешней торговле от обязанности возвращать валютную экспортную выручку в российские банки.

До этого ФНС сообщило о рекордном росте числа контролируемых россиянами иностранных компаний.

Ранее ФНС раскрыла актуальное число российских резидентов с зарубежными счетами.

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