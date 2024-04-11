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Цены на газ в Европе выросли до $327 за тыс. кубометров

Цены на газ в Европе выросли на 8% и достигли $327 за тысячу кубометров

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Global Look Press

Цены на газ в Европе на лондонской бирже ICE выросли по итогам торгов четверга на 8%, до 327 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что майские фьючерсы начали торги в четверг в 9:00 на цене 307,9 доллара. На пике цена за тысячу кубометров газа достигала 328,4 доллара.

До этого издание Politico сообщало, что несмотря на громкие заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости поддержки Украины, Париж в этом году заплатил России более €600 млн за поставки сжиженного природного газа. При этом отмечается, что в первые три месяца этого года поставки российского СПГ во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС по сравнению с прошлым годом. При этом Макрон занимает одну из самых жестких позиций в поддержку Украины, даже не исключая отправку французских войск.

Французские власти утверждают, что закупки газа у России необходимы для обеспечения поставок в Европу, и что расторгнуть эти контракты юридически сложно. Однако критики считают, что Париж мог бы предпринять больше усилий для сокращения закупок российского топлива.

Ранее россиянам рассказали, когда прекратится господство доллара.

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