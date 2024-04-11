Минфин обеспокоен судебными решениями об изъятии акций

Минфин выразил беспокойство ситуацией, связанной с изъятием акций у миноритарных инвесторов в результате судебных решений. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков

в ходе VI съезда Ассоциации банков России, передает РБК .

«Мы действительно обеспокоены теми решениями, которые сейчас происходят. Правовой анализ показывает, что они, естественно, все имеют под собой правовую основу. Мы сейчас анализируем ситуацию, нужно ли что-то тут делать с точки зрения внесения изменений в законодательство или нужны какие-то иные решения по этим вопросам. Но мы обеспокоены точно этими вопросами», — сказал Чебесков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какими могли бы быть «иные» решения, Чебесков отметил, что необходимо «проработать» этот вопрос.

Ситуация с изъятием акций у миноритариев Соликамского магниевого завода (СМЗ) начала развиваться весной 2022 года, когда Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры и Умара Хасуева признал незаконной приватизацию предприятия, проведенную в 1992 году.

В ноябре 2022 года Мосбиржа приостановила торги акциями СМЗ (MGNZ) «в связи с проведением судебного разбирательства». А в январе 2023 года акции СМЗ были переданы госкорпорации «Росатом».

22 марта 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций завода у частных инвесторов, в том числе тех, которые были приобретены ими на Московской бирже. Прокуратура пояснила, что владельцы акций «не являются добросовестными приобретателями».

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