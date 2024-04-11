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В России отметили рост отказа платежей в дружественных странах

Костин: банки из Китая, Турции и ОАЭ стали отказываться от работы с российскими

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В ВТБ сообщили о растущем количестве отказов в платежах от банков дружественных к России стран. Об глава ВТБ Андрей Костин рассказал на съезде Ассоциации банков России, передает «Коммерсантъ».

По словам Костина, с конца 2023 года иностранные банки, в том числе крупные китайские, а также кредитные организации из Турции и ОАЭ, стали отказываться от работы с российскими банками из-за опасений американских санкций.

Ситуация усугубилась в феврале 2024 года, когда США ввели ограничения в отношении платежной системы «Мир». После этого с ней прекратили сотрудничать банки Киргизии и Армении. Однако, как сообщается, ВТБ Армения продолжит обслуживать карты «Мир» в полном объеме, а ВТБ Казахстан также продолжает их поддерживать, в отличие от ряда других казахстанских банков.

Кроме того, Костин заявил, что негосударственные пенсионные фонды в России могли бы увеличить долю вложений в акции с нынешних 10% до 15-20%. По его словам, в других странах эта доля составляет 50-60%.

До этого стало известно, как сделавшие ставку на Россию бизнесмены попадают в список Forbes.

Ранее россиянам рассказали, когда прекратится господство доллара.

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