Стало известно, как изменились настроения работников на рынке труда

Ожидания российских работников на рынке труда весной 2024 года улучшились по сравнению с концом 2023 года. Об этом свидетельствует опрос службы исследований hh.ru, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Самые мрачные настроения на рынке труда весной в 2024 году по-прежнему испытывают работники сферы искусства и IT. Позитивнее остальных настроены соискатели из сферы автомобильного бизнеса и розничной торговли. В региональном разрезе, самые пессимистичные настроения зафиксированы среди соискателей из Северо-Западного ФО, а самые стабильные — у респондентов из Дальневосточного ФО.

«Начиная с весны 2024 года, мы изменили список сфер, которые предлагалось выбрать соискателям. Настроения соискателей на российском рынке труда в весной 2024 году улучшились на +0,02 пункта в сравнении с 4 кварталом 2023 года: общий индекс самочувствия составил 0,02 пункта», — говорится в исследовании компании.



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