Финансист сделал прогноз по курсу доллара до конца 2024 года

Курс доллара во второй половине 2024 года может находиться в пределах 95-100 рублей. Об этом kp.ru рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его мнению, устойчивого укрепления национальной валюты в этом году ожидать не стоит.

«Нисходящая динамика рубля продолжает набирать устойчивость, медленно увеличивается скорость снижения его курса. Это свидетельствует, что баланс между спросом на иностранную валюту и его предложением нарушается в сторону ослабления рубля, несмотря на благоприятную конъюнктуру сырьевого рынка, — сказал эксперт.

Бабин добавил, что поддержку рублю может оказать рост цен на нефть.

Накануне аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов, комментируя взлет американской валюты выше 93 рублей впервые с 25 марта, рассказал «Газете.Ru», что курс доллара в апреле может подняться до 94 рублей. По оценке Трифонова, большую часть месяца доллар будет стоить от 93 до 94 рублей. В пользу российской валюты продолжают играть высокие мировые цены на нефть, обусловленные геополитическими кризисами на Ближнем Востоке, поэтому ослабление курса рубля происходит плавно, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что евро может упасть до паритета с долларом.