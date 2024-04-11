Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия вошла в тройку стран G20 с самой низкой безработицей

Россия заняла третье место среди стран «Большой двадцатки» по уровню безработицы

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

По итогам прошлого года Россия заняла третье место среди стран «Большой двадцатки» по уровню безработицы, уступив лишь Японии и Мексике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

В декабре 2023 года уровень безработицы в России составил 3%, что позволило стране занять почетное третье место среди крупнейших государств с самым низким показателем. Япония оказалась на первом месте с уровнем 2,5%, а за ней следует Мексика с 2,6%.

Общее количество стран «Большой двадцатки», где уровень безработицы составляет менее 5%, составило восемь: Южная Корея (3,2%), США (3,7%), Великобритания (3,8%), Австралия (3,9%) и Саудовская Аравия (4,4%). Самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в ЮАР — 32,1%.

За год уровень безработицы снизился в двенадцати странах «Большой двадцатки», наиболее значительное снижение произошло в Турции — на 1,3 процентных пункта, до 8,9%. В семи странах уровень безработицы вырос, особенно сильно — в Канаде: на 0,8 процентного пункта, до 5,8%. Только в Японии уровень безработицы остался неизменным за год — 2,5%.

До этого «Коммерсантъ» писал, что российский рынок труда сталкивается с критическим дефицитом трудовых ресурсов, который, по мнению экспертов, сохранится на протяжении ближайшего десятилетия. Несмотря на сокращение численности безработных, количество вакансий продолжает стремительно расти, достигнув уровня в 7% от общей занятости.

Ранее уровень безработицы в Канаде достиг двухлетнего максимума.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами