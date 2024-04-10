Министр экономики Финляндии Риикка Пурра заявила, что в стране неизбежно сократятся пенсии по старости на фоне правительственных мер экономии. Об этом она сообщила в интервью газете Helsingin Sanomat .

«На мой взгляд, невозможно достичь желаемого результата [в экономии средств], не вмешиваясь в пенсионное обеспечение», — сказала Пурра.

Она пояснила, что правительство планирует представить дополнительные меры по балансировке бюджета на сумму около €3 млрд, из которых почти €2 млрд будут урезаны за счет социальных программ.

Аналогичные проблемы с нехваткой средств испытывают и другие западные страны. Так, в феврале 2023 года депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии выделять деньги на пенсии, здравоохранение и инфраструктуру, а не наращивать поставки вооружений на Украину.

До этого сообщалось , что поддержка Украины среди европейцев остается широкой, однако почти через два года боевых действий едва ли 10% опрошенных верят, что Киев сможет одержать победу в конфликте с Москвой, считая наиболее оптимальным вариантом «компромиссное урегулирование».

Ранее в Германии раскрыли траты на украинских беженцев.