Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финляндия вынуждена сокращать расходы на пенсии

Минфин Финляндии предупредил о грядущем сокращении пенсий

close
100%
Michael Runkel/Global Look Press

Министр экономики Финляндии Риикка Пурра заявила, что в стране неизбежно сократятся пенсии по старости на фоне правительственных мер экономии. Об этом она сообщила в интервью газете Helsingin Sanomat .

«На мой взгляд, невозможно достичь желаемого результата [в экономии средств], не вмешиваясь в пенсионное обеспечение», — сказала Пурра.

Она пояснила, что правительство планирует представить дополнительные меры по балансировке бюджета на сумму около €3 млрд, из которых почти €2 млрд будут урезаны за счет социальных программ.

Аналогичные проблемы с нехваткой средств испытывают и другие западные страны. Так, в феврале 2023 года депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии выделять деньги на пенсии, здравоохранение и инфраструктуру, а не наращивать поставки вооружений на Украину.

До этого сообщалось , что поддержка Украины среди европейцев остается широкой, однако почти через два года боевых действий едва ли 10% опрошенных верят, что Киев сможет одержать победу в конфликте с Москвой, считая наиболее оптимальным вариантом «компромиссное урегулирование».

Ранее в Германии раскрыли траты на украинских беженцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами