В России появится база научных публикаций по искусственному интеллекту

Через несколько месяцев в России в открытом доступе появится первая база научных публикаций по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом в кулуарах форума «Открытые инновации» сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, уникальный проект создается силами компаний-участников Альянса в сфере искусственного интеллекта. После того, как публикации российских ученых будут систематизированы на единой платформе, в России появится уникальный каталог, который позволит формировать надежную базу для дальнейшей работы в том числе с точки зрения практического подхода к ИИ.

«Сегодня нам недоступна статистика публикационной активности российских ученых, которая так необходима государству, бизнесу, академическим институтам. Наш проект уникален тем, что это первая подобная система, созданная объединением от бизнеса, открытая для широкой аудитории. Более того, мы разработали уникальный аналитический инструмент, который позволяет делать выборки по различным аффилиациям», — рассказал Александр Ведяхин.

По его словам, база будет представлять собой систему мониторинга публикаций с российскими аффилиациями на ведущих мировых конференциях (А*, A) и в научных журналах (Q1, Q2 и другие). Интерфейс платформы позволит пользователям вносить данные о публикациях, которые в дальнейшем будут проходить модерацию и верификацию.

Выступая на пленарной сессии «Технологии — ключ к успеху» представитель Сбербанка также отметил, что видит запрос на совмещение дизайнерской генерации и инженерной мысли в области ИИ. По его мнению, в этой синергии будет создаваться фундамент для научно-технического развития различных отраслей экономики.

Что касается Сбера, то в 2024 году в 85% всех процессов его работы внедрен искусственный интеллект. В текущем году Сбер планирует заработать 400–450 млрд рублей прибыли за счет технологий ИИ.