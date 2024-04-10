США ввели санкции против трех российских компаний

Министерство торговли США решило ввести рестрикции в отношении трех компаний из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сборник официальных документов американского правительства.

Кроме того, ведомство включило в черный список шесть китайских компаний и две — из Объединенных Арабских Эмиратов.

Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру минторга США, пришло к выводу, что эти организации действуют «вопреки интересам» нацбезопасности или внешней политики США. В перечень попали российские компании «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила».

Накануне высший суд ЕС решил отменить первоначальные акты о введении санкций против миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана. Они были одними из первых, против кого Запад ввел ограничения в 2022 году из-за конфликта на Украине. Оба предпринимателя входят в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».