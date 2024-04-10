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ЦБ подтвердил свою позицию по использованию криптовалют в России

Набиуллина: ЦБ по-прежнему против обращения криптовалют в России

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

В Банке России снова подчеркнули, что выступают против использования криптовалют для расчетов внутри страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

«Мы поддерживаем использование криптовалют для международных расчетов. Мы по-прежнему не поддерживаем оборот криптовалют внутри страны», — подчеркнула спикер.

Аналогичную позицию занимает Минфин. В марте министр финансов Антон Силуанов высказался против использования криптовалют внутри России из-за отсутствия контроля со стороны регуляторов.

Между тем сами россияне активно пользуются виртуальными валютами. По итогам 2023 года жители РФ заняли седьмое место в мире по прибыли от инвестиций в крипту, заработав $1,04 млрд.

До этого в Центробанке заявили о необходимости расширять пилотный проект цифрового рубля.

Ранее россиянам рассказали, когда прекратится господство доллара.

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