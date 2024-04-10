ЦБ выступает за ужесточение наказаний для недобросовестных банков

Регулятор выступает за увеличение размера штрафов для банков, которые вводят клиентов в заблуждение и незаконно обогащаются. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Весь наш опыт последних лет говорит о том, что нужно все-таки повышать штрафы за нарушения прав потребителей финансовых услуг, чтобы нарушать было экономически невыгодно. Сейчас во многих случаях это не так, особенно, например, если банк крупный и для него миллион рублей — это копеечный штраф, не материальный штраф», — заявила Набиуллина

Глава Центробанка отметила, что регулятор активно борется с недобросовестными практиками «мисселинга» (продажи финансовых продуктов, не соответствующих потребностям клиентов). По ее словам, количество жалоб на такие схемы сократилось в два раза за прошлый год.

«На наш взгляд, за обман потребителя, за нечестное обогащение должен быть кратно повышен, вплоть до 1% от капитала, если банк не устраняет нарушение», — подчеркнула Набиуллина.

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