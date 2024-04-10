Аналитики оценили, готовы ли россияне пересесть на электромобили

В ближайшие несколько лет продажи электромобилей в России будут находиться на рекордно высоких уровнях, считают аналитики консалтинговой компании Strategy Partners. Газета «Ведомости» ознакомилась с результатами исследования.

В базовом сценарии спрос на «зеленый» транспорт будет расти в среднем на 38% ежегодно. Таким образом, к 2033-му показатель достигнет 340 тыс. машин в год, а российский парк электромобилей к концу десятилетия вырастет в 47 раз, до 1,78 млн машин.

Оптимистичный прогноз предполагает рост продаж в среднем на 41% ежегодно, до 421 тыс. штук в 2033-м. Парк в таком случае вырастет в 58 раз и составит почти 2,2 млн «электричек».

В консервативном сценарии рынок будет расти примерно по 30% в год и достигнет 191 тыс. электромобилей в 2033 г. при общем размере парка в 909 тыс. машин, что все еще будет в 24 раза больше, чем в прошлом году.

В предыдущие восемь лет рынок электромобилей в России рос довольно сдержанно — в среднем в 2,3 раза ежегодно. К концу 2023-го он едва превысил 37,8 тыс. «зеленых» авто. Показатель соответствует уровням развития рынков Китая, США и Европы 7–10-летней давности.

В прошлом месяце шведский автоконцерн Volvo Cars выпустил последний автомобиль на дизельном топливе в своей истории. Компания полностью перейдет на электромобили.

Ранее сообщалось, что крупные порты Европы превратились в огромные «автостоянки» из-за падения спроса на машины.