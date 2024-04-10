В РАН назвали условие для ежегодного роста экономики России

Экономисты Российской академии наук (РАН) пришли к выводу, что РФ нужно добиться среднегодовых показателей темпов роста ВВП на уровне 3,5% для устойчивого роста экономики страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статью «Россия 2035: новое качество национальной экономики».

По данным авторов статьи, росту экономики поспособствуют вложения в инфраструктуру, а также стимулирования спроса среди потребителей.

«Первоочередная задача состоит в том, чтобы в ближайшее десятилетие среднегодовые темпы экономического роста поднялись на уровень не ниже 3,5 процента», — следует из сообщения.

До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин на сессии «О развитии экономики предложения» заявил, что Россия может войти в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году при наличии определенных условий.

По словам Мишустина, для роста экономики РФ нужно обеспечить приток инвестиций, особенно — в проекты, важные для промышленного и технологического суверенитета страны. Помимо этого, необходимо создать более гибкий рынок труда, который мог бы подстраиваться под потребности экономики, повысить производительность труда, обеспечить быстрое развитие инфраструктуры и нарастить экспорт ресурсов, не связанных с энергетикой.

С начала года экономика России демонстрирует положительную динамику. По оценкам Минэкономразвития, в январе ВВП страны увеличился на 7,7%. В то же время рост промышленности укрепился до 8,5%. Безработица снизилась до рекордно низких 2,8%.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил период форсированного промышленного развития.