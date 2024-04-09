В Евросоюзе назвали условие для разморозки российских активов

Европейский союз (ЕС) и страны — члены «Большой семерки» (G7) не намерены размораживать российские активы до тех пор, пока РФ не выплатит репарации Украине. Такое заявление сделал вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время западные государства ведут дискуссии по поводу использования заблокированных российских активов. В частности, обсуждение продолжается в рамках G7.

«Уже принято решение на уровне «Большой семерки», что активы останутся замороженными до выплаты репараций», — подчеркнул представитель регионального содружества, выступая на семинаре по эффективности санкций.

В то же время он выразил надежду, что решение об использовании доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине будет принято в ближайшее время. Как сказал вице-президент ЕК, украинские власти уже сейчас нуждаются в этих средствах.

9 апреля британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон сообщил, что Лондон и Вашингтон достигли прогресса в процессе обсуждения способа передачи Киеву замороженных российских активов. Ожидается, что Соединенное королевство и США представят соответствующие предложения на июньском саммите стран — членов G7.

Ранее в офисе президента Украины рассказали, сколько средств власти страны рассчитывают получить от заблокированных активов РФ.