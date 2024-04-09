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Курс доллара превысил 93 рубля

Доллар достиг отметки 93 рубля впервые с конца марта

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Shutterstock

Курс доллара на Московской бирже по итогам торгов во вторник поднялся до 93 рублей, впервые достигнув этого уровня с 25 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации Мосбиржи, курс доллара США расчетами «завтра» на 19:00 мск (к моменту закрытия торгов) вырос на 30 копеек по сравнению с предыдущим закрытием и составил 93 рубля (0,3%).

Курс китайского юаня также продемонстрировал рост, прибавив почти 5 копеек и достигнув отметки в 12,82 рубля (0,03%). Евро подорожал на 22 копейки, поднявшись до 100,82 рубля (+0,21).

Накануне стало известно, что доля российского рубля в экспорте в феврале достигла максимума с августа 2023 года — 41,6%, а в импорте — рекордных 38,1%, по данным Банка России.

При сокращении объемов торговли снизилась доля юаня до 30,2% в экспорте и до 32,3% в импорте. Рубль стал основной валютой в российских внешнеторговых расчетах, а тренд усилился с уменьшением доли юаня.

Ранее аналитики спрогнозировали курс доллара до середины весны.

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