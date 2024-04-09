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Лукашенко удивился проблемам с качеством белорусских товаров

Лукашенко: белорусский экспорт в РФ упал из-за ухудшения качества товаров

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Доля ранее востребованных белорусских продуктов в российском импорте за 2023 год резко сократилась. Виной этому высокие цены и плохое качество товаров, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводятся в пресс-релизе на сайте главы республики.

«Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству. По цене еще объяснимо. Но почему по качеству?» — возмутился Лукашенко.

Доля белорусских тракторов в импорте РФ за год упала до минимальных за последнее десятилетие 10,5%, грузовых автомобилей — до 6%, отметил президент республики. Критике также подверглись другие отрасли.

«Нужно только засучить рукава и работать», — обратился Лукашенко к производителям, подчеркнув важность сохранения российского рынка и диверсификации экспорта.

До этого Лукашенко заявил, что промышленности страны нужно найти свою нишу в Африке и Азии.

Ранее Минздрав Белоруссии запретил продажу товаров российской компании «Орими», которой принадлежат торговые марки чая Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», кофе Jardin, «Жокей».

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