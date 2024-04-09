ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за навязывания невыгодных условий продавцам. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства.

Поводом для предупреждения стали поступившие в два предшествующие года массовые обращения граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны маркетплейса.

«Служба установила, что тарифы компании на логистические услуги и услуги хранения подвержены практически ежедневному изменению. <..>Условия площадки о наложении штрафных санкций на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, являются несоразмерными», — подчеркивается в пресс-релизе службы.

Отмечается, что Wildberries устанавливает ограничения при размещении контактной информации продавцов, а условия изменения тарифов компании на логистические услуги и хранение товаров не установлены. Во всем перечисленном в ФАС усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства.

До этого полиция начала проверку на складе Wildberries в Рязани.

Ранее Wildberries собрался лишить владельцев ПВЗ с низким рейтингом еженедельных выплат.