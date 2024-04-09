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В Минэнерго прокомментировали обсуждение поставок казахстанского бензина в РФ

Минэнерго России опровергло обсуждение поставок бензина из Казахстана на рынок РФ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министерство энергетики Российской Федерации опровергло информацию, что Россия якобы обратилась к властям Казахстана с просьбой начать поставки бензина из республики в объеме порядка 100 тыс. т. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что информация источников агентства Reuters не соответствует действительности, она « демонстрирует фундаментальное незнание баланса моторных топлив ЕАЭС».

В Министерстве добавили, что Казахстан получает бензин из России. В 2024 году республика может импортировать из РФ до 285 тыс. т.

До этого советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов заявил, что республика не получала запрос от России с просьбой сформировать резервный запас бензина в 100 тысяч т. 

Накануне агентство Reuters, ссылаясь на источники сообщило, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой создать резервный запас бензина в 100 тысяч т. По словам одного из источников, сделка по использованию Российской Федерацией запасов бензина согласована.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.

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