Минэнерго прокомментировало ситуацию с бензином в России

Россия располагает достаточными объемами производства и запасами бензина, чтобы полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в период повышенного весенне-летнего спроса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий от Минэнерго.

«Российский внутренний рынок полностью обеспечен необходимыми объемами производства автомобильного бензина. Также полностью выполняются контракты на поставку моторного топлив в дружественные страны. Имеющегося топлива достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей, в том числе с учетом планового роста спроса в весенне-летний период», — отметили в Минэнерго.

По данным Росстата, за последнюю неделю марта производство бензина в России выросло на 2,7% по сравнению с предыдущим периодом и достигло 775 тыс. тонн. При этом выпуск дизельного топлива снизился на 1,8%, до 1,618 млн тонн.

Чтобы обеспечить стабильность топливного рынка в период сезонного роста спроса, правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Это ограничение не распространяется на поставки в рамках межгосударственных соглашений, включая страны ЕАЭС, а также на топливо, вывозимое для оказания гуманитарной помощи и личного использования граждан.

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