Стало известно, сколько прибыли получил ЕС от введения свободной торговли с Украиной

Прибыль Евросоюза от введения свободной торговли с Украиной по итогам 2023 года составила €16 млрд, сообщил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский. Его слова приводит ТАСС.

В то же время такой режим торговли нанес серьезный удар по одной из отраслей, отметил он. Так, убытки аграрного сектора оцениваются в €8,5 млрд.

После начала операции России на Украине европейские фермеры получили €10 млрд компенсаций за ущерб от беспошлинного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС.

До этого сообщалось, что в Европе решили вернуть таможенные пошлины на ряд украинских сельскохозяйственных товаров в попытке поддержать собственных аграриев. Согласно предварительному соглашению, беспошлинный ввоз будет ограничен для таких позиций, как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, манная крупа и мед.

Ранее стало известно, сколько российские производители яиц заработали в 2023 году.