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В Венгрии заявили о независимости от транзита газа через Украину

Сийярто: Венгрии хватит газа по «Турецкому потоку» без транзита через Украину

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Газопровод «Турецкий поток» обеспечит Венгрию достаточным объемом топлива, если Украина откажется от транзита российского газа в Европу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы МИД, газопровод «Турецкий поток» является наиболее удачным энергетическим проектом, в котором когда-либо участвовала Венгрия. Сейчас этот маршрут полностью обеспечивает потребности страны, отметил он.

«Если бы его не было, то у нас возникли бы серьезные проблемы», — сказал Сийярто, выступая в Будапеште на международной конференции по вопросам поставок сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок.

Министр напомнил, что после 2024 года Украина не планирует продлевать с «Газпромом» соглашение о транзите по своей территории российского газа в Европу. Глава МИД подчеркнул, что такое решение Киева не ударит по энергетической безопасности Венгрии, поскольку страна может получать через «Турецкий поток» до 8,5 млрд кубометров газа в год. Это больше того объема топлива, который Венгрия сейчас получает из России.

Ранее в российском МИД отметили, что Киев не спешит отказываться от транзита газа из России.

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