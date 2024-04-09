Стало известно, сколько российские производители яиц заработали в 2023 году

Российские производители куриных яиц в 2023 году получили рекордную прибыль благодаря росту потребительских цен на продукт. Об этом пишет Forbes.

Совокупная прибыль девяти крупнейших производителей яиц по итогам прошлого года достигла 15,5 млрд рублей. Для сравнения: в 2022 году значение составило всего 6,1 млрд рублей.

Самый высокий результат продемонстрировали птицефабрики «Таврос» — доходы группы за год подскочили с 326 млн рублей до 3 млрд рублей. Прибыль могла быть выше, если бы не вспышка птичьего гриппа на одном из предприятий, в результате чего «Таврос» понесла убытки в размере 735 млн рублей.

Больше всего чистая прибыль в 2023-м выросла у холдинга «РостПозитивИмпульс» — в 13 раз, с 95 млн рублей до 1,24 млрд рублей.

На прошлой неделе в Росптицесоюзе призвали россиян не опасаться дефицита яиц в преддверии Пасхи. Рынок стабильный, заверили в ведомстве.

Ранее ЕС решил вернуть таможенные пошлины на ряд украинских сельскохозяйственных товаров, включая яйца и сахар.