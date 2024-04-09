Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько российские производители яиц заработали в 2023 году

Российские производители яиц в 2023 году получили рекордную прибыль

close
100%
Shutterstock

Российские производители куриных яиц в 2023 году получили рекордную прибыль благодаря росту потребительских цен на продукт. Об этом пишет Forbes.

Совокупная прибыль девяти крупнейших производителей яиц по итогам прошлого года достигла 15,5 млрд рублей. Для сравнения: в 2022 году значение составило всего 6,1 млрд рублей.

Самый высокий результат продемонстрировали птицефабрики «Таврос» — доходы группы за год подскочили с 326 млн рублей до 3 млрд рублей. Прибыль могла быть выше, если бы не вспышка птичьего гриппа на одном из предприятий, в результате чего «Таврос» понесла убытки в размере 735 млн рублей.

Больше всего чистая прибыль в 2023-м выросла у холдинга «РостПозитивИмпульс» — в 13 раз, с 95 млн рублей до 1,24 млрд рублей.

На прошлой неделе в Росптицесоюзе призвали россиян не опасаться дефицита яиц в преддверии Пасхи. Рынок стабильный, заверили в ведомстве.

Ранее ЕС решил вернуть таможенные пошлины на ряд украинских сельскохозяйственных товаров, включая яйца и сахар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами