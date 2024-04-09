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Крупные порты Европы превратились в огромные «автостоянки»

FT: порты ЕС стали похожи на огромные автостоянки из-за падения спроса на машины

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Виталий Аньков/РИА Новости

Крупные европейские порты постепенно превращаются в огромные автостоянки, пишет Financial Times.

«Дистрибьюторы автомобилей все чаще используют портовые автостоянки в качестве складов: вместо того, чтобы хранить автомобили у дилеров, они собирают их на терминалах», — рассказали изданию в порту Антверпен-Брюгге, самом загруженном хабе по импорту машин в Европе.

Сегодня автомобили могут стоять в портах до 1,5 лет пока не попадут к конечному потребителю. Такая тенденция обусловлена двумя факторами: ростом импорта китайских электромобилей и общим падением спроса на авто, пояснили эксперты.

Между тем в России взлетел спрос на новые «легковушки». Продажи легковых автомобилей в стране по итогам марта составили 146,5 тыс. штук. Это максимальный показатель с мая 2021 года.

До этого автоэксперт спрогнозировал продление скидок на автомобили в России.

Ранее в России подорожал шиномонтаж.

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