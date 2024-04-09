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ЕС вводит таможенные пошлины на ряд украинских сельхозтоваров

Das Erste: ЕС ограничит беспошлинный ввоз части украинской аграрной продукции

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Richard Vogel/AP

ЕС возвращает таможенные пошлины на ряд украинских сельскохозяйственных товаров в попытке поддержать своих фермеров. Об этом сообщает немецкий телеканал Das Erste .

Согласно предварительному соглашению между Европарламентом и странами — членами ЕС, беспошлинный ввоз будет ограничен для таких позиций, как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, манная крупа и мед.

«Новые правила будут распространяться только на определенные продукты питания с Украины. В частности, они коснутся мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, манной крупы и меда. Эти сельскохозяйственные продукты могут беспошлинно ввозиться в ЕС только до определенного количества. По достижении этого количества снова необходимо будет уплатить таможенные пошлины», — пишет издание.

Цель нынешнего шага — поддержать фермеров в ЕС, однако некоторые страны призывают к более жестким мерам. Так, Венгрия выступает за аналогичные ограничения и на украинскую пшеницу, а во Франции также звучат голоса в пользу ужесточения таможенных правил.

Пока что пшеница не попала под новые ограничения, но Еврокомиссия может рассмотреть этот вопрос, если, например, цены на пшеницу в ЕС резко упадут из-за украинского импорта. Степень влияния украинской продукции на рынок ЕС сейчас является предметом дискуссий.

Новые правила вступят в силу 6 июня 2024 года и будут действовать в течение года. Нынешние таможенные льготы для Украины истекают летом, и если к тому времени не будет утверждено новое постановление, льготы будут отменены без замены.

До этого стало известно, сколько денег потеряла Украина из-за блокады границы польскими фермерами.

Ранее Евросоюз предупредили о кризисе из-за пошлин на российское зерно.

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