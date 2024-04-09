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Застройщики начали сдерживать вывод новых проектов на рынок

«Ъ»: рынок новостроек в Москве и регионах показывает признаки замедления

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правительство Ростовской области

Ограниченная активность покупателей, подорожавшие кредиты для застройщиков, а также риски затоваривания привели к снижению девелоперской активности в первом квартале 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Только в Москве застройщики вывели на рынок на треть меньше новых проектов, чем годом ранее, а в массовом сегменте не было выведено ни одного нового проекта, уточняет издание.

Согласно данным ГК «Миэль», в Москве и Подмосковье в январе—марте этого года в продажу поступило суммарно 23,1 тыс. квартир в новостройках, что на 28,9% меньше год к году. Относительно четвертого квартала значение сократилось втрое.

«Застройщики снижают объем предложения для сохранения баланса спроса и предложения на фоне высокой ключевой ставки ЦБ», — поясняет директор ипотечного центра ГК «Миэль» Юлия Ибрагимова.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге с Ленинградской областью, где общая площадь продаваемых жилых новостроек в первом квартале сократилась на 27,7% год к году, до 665 тыс. кв. м, отмечает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Эксперты считают, что объем жилых новостроек на рынке продолжит сокращаться, так как объем нераспроданных квартир растет, что может привести к затовариванию рынка. Кроме того, свою роль сыграло и прекращение действия льготной ипотеки с декабря прошлого года.

До этого стало известно, что застройщики удержали рост цен на новостройки в России.

Ранее было названо условие снижения цен на «первичку» в России.

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